Tak się robi adaptacje klasyki literatury. Ten film to hit na Amazonie

"Trzej muszkieterowie: D'Artagnan" to oczywiście część większej całości. Rozkładanie pionków na planszy sprawdza się co prawda jako samodzielny film, ale jego finałowy cliffhanger rozbudza apetyt na więcej. To "więcej" dostajemy w "Trzech muszkieterach: Milady". W drugiej odsłonie dyptyku widać co prawda nieznaczny spadek formy, ale to wciąż solidne widowisko spod znaku płaszcza i szpady.