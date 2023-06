Clarkson jechał do Polski i dojechał na szczyt popularności Amazon Prime Video

Użytkownicy Amazon Prime Video są patriotami. Serio! Dlatego tak chętnie sięgają po polskie produkcje. Jeszcze nie tak dawno na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie królowało "LOL: Kto się śmieje ostatni', które teraz znajduje się gdzieś w ogonie zestawienia. W dodatku przed komediowym show znalazło się miejsce na parę rodzimych filmów. Subskrybentów usługi rozpala "Heaven in Hell" i bawi "Pokolenie Ikea".



W piątek 16 czerwca Amazon Prime Video sprawiło polskim użytkownikom nie lada niespodziankę. Na platformę wjechał "The Grand Tour", tym razem zatytułowany "Euro Crash". Poprzednio słynni dziennikarze motoryzacyjni odwiedzili Skandynawię, a teraz zawędrowali do Europy Środkowej na - jak czytamy w opisie produkcji - wycieczkę, której jeszcze nikt nie odbył. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May swoją podróż rozpoczynają w Gdańsku i przebywają 2200 km przez nasz kraj, Słowację i Węgry, aż do Słowenii.



