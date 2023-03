Nie zrozumcie mnie źle: te grafomańskie zbiory korpofilozoficznych rozważań nie mają tak potężnego grona odbiorców bez powodu. To lektura przystępna, lekka i z pewnością trafiająca w poczucie humoru wielu cynicznych, zmęczonych i rozczarowanych codziennością czytelniczek i czytelników. Nie każdy podchodzi do "Pokolenia" z powagą, traktując je jak pełnoprawny zamiennik wewnętrznych rozterek dojrzałych emocjonalnie ludzi. Choć, oczywiście, zdarza się i tak. Ten przypadek przypomina mi poniekąd postać Żurnalisty, którego przepisana z pobazgranych szkolnych ławek poezja ma nikłą wartość artystyczną, a jednak rozkochała w sobie tysiące poszukujących bardziej przystępnych lirycznie czytelników. Nie widzę w tym nic złego - to świetnie, że komuś udaje się trafić do wrażliwości tak wielkiego grona, ewidentnie głodnego podobnych lektur.



U Piotra C. najbardziej dostaje się, rzecz jasna, kobietom; bohaterkom kreowanym tak, by posłużyć podmiotowi za przedmiot pseudoanaliz, czy też - gorzej - za bazę do snucia uprzedmiotawiających komentarzy, opisów realizujących autorskie seksualne fantazje, w końcu: do wypluwania kolejnych generalizujących puent i "ciętych" punchline'ów. Zdaję sobie sprawę, że książkowy Czarny z założenia kryje się za pewną fasadą, a w gruncie rzeczy ma miękkie serduszko i tak naprawdę kocha wszystkie kobiety - i tak dalej. Niestety, nawet biorąc pod uwagę tę zgrywę, podmiot i tak wychodzi na typa o nieprawdopodobnie ograniczonym sposobie patrzenia na świat. Nie da się ocenić go inaczej, niż jako zwykłego cwaniaczka, ale w porządku, przecież nie musimy lubić głównego bohatera - o ile tylko niechęć do niego może czemuś posłużyć i o ile całość ma coś więcej do zaoferowania.



Rzecz w tym, że "Pokolenie Ikea" nie jest - tak po prostu - kiepską książką. To kiepska książka, która rości sobie pretensje do bycia portretem pokolenia. Nie, nie jest nim. To co najwyżej portret paru znajomych Piotra C., spisany silącym się na swobodny i naturalny, a w gruncie rzeczy topornym i pokracznym stylem.