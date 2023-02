Wraz z Barbarą Białowąs Tomasz Mandes wyreżyserował całą trylogię "365 dni" Netfliksa. Za kamerą "Heaven in Hell" stanął już samodzielnie. Jest tu bardziej kameralnie. Zamiast pięknych włoskich pejzaży, mamy polskie morze. Porwanie zastępuje prawdziwa, choć "zakazana" miłość. Główną bohaterką nie jest już dziewczyna, która utknęła w związku bez przyszłości, a dojrzała wdowa. Nie brakuje jednak zagranicznego przystojniaka, wyzwalającego cały jej potencjał seksualny. Mimo tych wszystkich zmian formuła okazuje się bowiem ta sama.



Magda to sędzina z przeszłością, którą przeraża brak kontroli i idea przeznaczenia. Maks to chłopak z przyszłością, który skacze ze spadochronem i wierzy, że jest we właściwym miejscu we właściwym czasie, bo kieruje nim tajemniczy los. Pochodzą z dwóch różnych światów. Ona mieszka w ogromnym domu, żyje pracą i nadzieją na naprawę relacji z córką. On mieszka w vanie na plaży, dużo imprezuje i szykuje się do wyjazdu do Brazylii ze swoim przyjacielem. Jakby tego było mało, dzieli ich także 15 lat różnicy wieku.