Widzowie uważają, że nowy hit Amazona jest koszmarny. Ale! Nie mogą się od niego oderwać

Na myśl o "Okrutnych intencjach" dzieciakom lat 90. powinno się robić cieplej na sercach. To w końcu nowa wersja "Szkoły uwodzenia". Choć nie ma w nich najntisowej stylówy, to fabuła okazuje się z grubsza ta sama. Śledzimy tu losy przyrodniego rodzeństwa, które stoi na szczycie hierarchii prestiżowego Manchester College. Pewien incydent sprawia jednak, że przyszłość bractw na kampusie jest zagrożona. Główni bohaterowie zrobią wszystko, aby utrzymać swoją uprzywilejowaną pozycję. Nie cofną się przed niczym. Nawet uwiedzeniem córki wiceprezydenta.



Cały sezon "Okrutnych intencji" wylądował na Prime Video w miniony czwartek. Narobiły sporo szumu nawet w naszym kraju. Co prawda nie udało im się wbić na szczyt listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona, ale zajmują jej trzecie miejsce. Użytkownikom serwisu trudno się od serialu oderwać. Dlaczego?