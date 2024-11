Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym nieśmieszny żart prosto z kina

Hitem to ten film na pewno nie jest. "Joker: Folie a Deux" to jednak sequel produkcji, która zarobiła ponad miliard dolarów. Pomimo zwiększonego budżetu i sporej kampanii marketingowej, o takim wyniku dwójka może tylko pomarzyć. Czy rzeczywiście jest tak zła jak o niej mówią? Już teraz możecie się o tym przekonać na Prime Video. Ale to tylko jedna z nowości platformy Amazona, jakich w ten weekend nie można przegapić. Co obejrzeć prócz niej?