Gdyby ktoś się w tym filmie akcji odzywał, pewnie zbeształby reżysera. Nowy hit Amazona to niewypał

Potrafię zrozumieć, czemu ta produkcja stała się takim hitem. Użytkownicy Prime Video uwielbiają dobrą rozpierduchę i chętnie sięgają po każdy film akcji, jaki trafi na platformę. Pamiętamy, że swego czasu na jej najpopularniejszych tytułów znajdowały się wszystkie odsłony "Johna Wicka" (łącznie z serialowym spin-offem "The Continental"). A przecież gdyby nie John Woo, reżyser "Wśród nocnej ciszy", Keanu Reeves nie kradłby serc widzów w tak brawurowy sposób.



To John Woo połączył kino wuxia z kinem gangsterskim, dając nam gun fu. W "Byle do jutra", "Płatnym mordercy" czy "Kuli w łeb" bohaterowie skakali, kopali, uderzali, wyprowadzali ciosy, jednocześnie do siebie strzelając. Do tego mogliśmy to oglądać w zwolnionym tempie i z latającymi dookoła białymi gołębiami. Słowem: czysta poezja przemocy. Dzisiaj jednak reżyser jest tylko wątłym cieniem dawnego siebie. Od wielu, naprawdę wielu, wielu lat nie zrobił dobrego filmu. Mimo to jego fani wciąż z ciekawością mogli wypatrywać "Wśród nocnej ciszy".