Lewandowska prawie nigdy nie zabiera głosu na tematy polityczne. Dzisiaj zrobiła wyjątek

Wybory są dla nas, nie dla polityków. Raz na 4 lata mamy realny wpływ, jak tak naprawdę będzie wyglądać Polska – kto będzie podejmował decyzje w naszym imieniu, kto będzie tworzył prawo i reprezentował nas na całym świecie [...]. Głosujmy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że możemy. To wielki przywilej. Głosujcie zgodnie z przede wszystkim własnym sumieniem, nie wsłuchując się w obietnice, ale w swoje wartości i przekonania. Rozliczajmy polityków za to, co zrobili, a nie za to, co obiecują

powiedziała Anna Lewandowska na instagramowym nagraniu.