Lewandowska nie taka idealna i piękna. W nowej książce mówi o kryzysach i kompleksach

Książka Sobień-Górskiej nie robi wielkiego wywrotu jeśli chodzi o osobę Lewandowskiej, a uzupełnia pewne fakty, tak jak te o biedzie i trudnym dzieciństwie. Doprecyzowuje, że rodzina Stachurskich nie żyła nigdy źle, lecz gdy ojciec Anny zostawił rodzinę, wtedy ich sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Tak więc w rzeczywistości rodzinę raczej trzeba by zaliczyć do klasy średniej, ale z epizodem dużego kryzysu finansowego i emocjonalnego. Lewandowska nigdy tak nie opisała, jej narracja skupia się na tym, że po odejściu ojca żyli z matką i bratem w niedostatku - zauważa autorka książki, dodając, że jednocześnie Lewandowska odwołuje się do narracji, "dziewczyny, która zna smak biedy, gdyż znajduje się pod presją ciągle spadających na nią zarzutów o to, że jest zbyt bogata, by ją lubić".