To warto wiedzieć przed seansem nowego "Ant-Mana". Czym jest Wymiar Kwantowy?

Do tej pory filmy Marvela mówiły nam o Wymiarze Kwantowym mniej więcej tyle, że drzemie w nim olbrzymia potęga. W „Avengers: Koniec gry” widzieliśmy portal zdolny do przenoszenia bohaterów w czasie właśnie za pośrednictwem tego miejsca. „Doktor Strange” potwierdził z kolei, że dostęp do Wymiaru można uzyskać za pomocą magii.



To właśnie Wymiar Kwantowy może pozwolić na to, by każda z postaci z superbohaterskich, marvelowskich produkcji ostatnich dekad mogła przenieść się w miejscu i czasie - według pogłosek coś takiego ma się zresztą wydarzyć w finale sagi, gdzie prawdopodobnie zobaczymy również aktorów grających w filmach Marvela jeszcze przed narodzinami MCU. „Kwantomania” opowie wam też, w jaki sposób jedna z najpotężniejszych osób we wszechświecie utknęła w tym wymiarze.



Oczywiście, Kang to nie pierwsza postać MCU, która została uwięziona w tym miejscu. Swego czasu na pięć godzin utknął tam sam Scott Lang, co w "naszej" rzeczywistości zajęło... pięć lat. Bohatera uwolnił szczur („Avengers: Koniec gry”). Z kolei Janet van Dyne spędziła w Quantum Realm 30 lat, zanim wyzwolono ją w „Ant-Manie i Osie”. W trzeciej odsłonie przygód zmieniającego swe rozmiary herosa poznamy wiele interesujących szczegółów pobytu bohaterki w tym miejscu. Co się z nią działo? Kogo spotkała?



Przypomnę: Janet utknęła w wymiarze pełnym dziwnych stworzeń na całe lata. Zdobyła tam nawet bliżej nieokreślone supermoce. Po ucieczce zaczęła je tracić, a potem zdecydowała się razem ze swoimi bliskimi badać to miejsce, by zgłębić jego tajemnice. Jak możecie się spodziewać, postać Kanga nie jest jej obca. Przekonacie się, co ich wiąże.



Jedno jest pewne - nastał czas, w którym Wymiar Kwantowy zacznie odgrywać w Kinowym Uniwersum Marvela kluczową rolę.