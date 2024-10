Jak zrezygnować z subskrypcji VOD? Jednym kliknięciem - nadchodzą rewolucyjne zmiany

FTC twierdzi, że co roku otrzymuje tysiące skarg dotyczących praktyk w zakresie subskrypcji. W 2024 otrzymywali blisko 70 skarg dziennie. Nowe przepisy zostały wprowadzone w ramach administracji Joe Bidena jako „walka z opłatami śmieciowymi” i siłą rzeczy ich wprowadzenie powinniśmy odczuć również w Polsce. Inicjatywa „Czas to pieniądz” miała na celu eliminacje komplikacji, które wprowadzają firmy, by utrudnić zwrot pieniędzy lub przyjęcie danego towaru z powrotem. Podziękowania należą się Amazonowi - wieloetapowy proces rezygnacji z usługi sprawiał, że wielu klientów odbiło się od niego i nie doprowadziło go do końca. Największa krytyka dotyczyła właśnie praktyk tego giganta.