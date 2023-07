Najlepszy serwis streamingowy za darmo przez kilka miesięcy! To doskonała szansa, by go sprawdzić

Sony ponownie wcieliło w życie swoją fantastyczną promocję. Posiadacze PlayStation mogą teraz skorzystać z bardzo długiego darmowego okresu dostępu do usługi Apple TV+. O produkcjach tego serwisu rozpisywaliśmy się już wielokrotnie, zazwyczaj bardzo entuzjastycznie. Platforma Apple'a oferuje bowiem mnóstwo znakomitych oryginalnych filmów i seriali. Jasne, ta biblioteka nie jest tak obszerna, jak choćby należące do Netfliksa czy HBO Max, ale jeśli chodzi o stosunek udanych tytułów do tych mizernych, nadgryzione jabłko nie ma sobie równych. Kilka miesięcy to wystarczająca ilość czasu, by nadrobić najlepsze produkcje - i serdecznie polecam wam wykorzystać tę okazję.



