„Platoniczna przyjaźń” podbija Apple TV+. To coś więcej niż „kolejna komedia z Sethem Rogenem”

"Platoniczna przyjaźń" humorem i doborem tematów do eksploatacji może przywodzić na myśl kino Judda Apatowa, który to zresztą lubił współpracować z Rogenem. Spora część bardziej niedorzecznych czy mniej wyszukanych dowcipów wydaje się zresztą do Rogena przykuta, silnie kojarzy się z wieloma poprzednimi rolami artysty. Cóż, z Rogenem tak już chyba po prostu jest i być musi - rzadko kiedy dostrzegamy w jego postaciach kogoś zupełnie innego. Zazwyczaj mają one kilka dużych wspólnych mianowników i jeśli ktoś nie przepadał za występami komika w starszych komediach, to i tym razem może poczuć się zmęczony i zniechęcony. Ja nie mam tego problemu, bo z jakiegoś powodu - nic na to nie poradzę - naprawdę go i nie przeszkadza mi, że jest Rogenem po raz kolejny. Zwłaszcza, że cały ten spektakl cringe comedy w wykonaniu jego i Byrne to crème de la crème humorystycznych niezręczności.



Odsuńmy jednak na bok humor i skupmy się na rdzeniu tej opowieści - a ten okazuje się być przyjemnie nieoczywisty. "Platonic" (tytuł oryginalny) nie jest w gruncie rzeczy zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy prawdziwa przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa do utrzymania. Serial skupia się na chwili bieżącej; na tym, co Will i Sylvia wynoszą z tej relacji w danym momencie, jaki mają na siebie wpływ. Najważniejsza różnica między bohaterami wynika z ich stylu życia; mimo tego, że są w tym samym wieku i łączy ich ogrom wspólnych wspomnień, obecnie znajdują się w skrajnie różnych miejscach na życiowej mapie.