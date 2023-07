Musicie sprawdzić ten nowy serial z Idrisem Elbą. Ależ on trzyma w napięciu

"W powietrzu" to kolejny udany - przynajmniej na razie - serial, o którym niewiele się w polskich mediach pisze. Jest to, rzecz jasna, bezpośrednio związane z brakiem popularności Apple TV+ w naszym kraju. Zainteresowanie platformą stopniowo rośnie, a poszczególnym tytułom udaje się przebić do szerszej świadomości (w ostatnim czasie zrobił to na przykład "Silos"), ale niechęć do koncernu (wysokie ceny, pokłosie smartfonowych wojenek) robi swoje. Dodajmy do tego fakt, że oferta nie jest tak bogata, jak biblioteki streamingowych liderów (znajdziemy tam wyłącznie oryginalne produkcje Apple'a) i zaskakująco powszechne przekonanie, że do obsługi serwisu niezbędny jest sprzęt z symbolem nadgryzionego jabłka - w efekcie wielu widzów rezygnuje z możliwości obcowania z naprawdę dobrą telewizją. A warto wiedzieć, że jeśli chodzi o przewagę udanych tytułów nad tymi kiepskimi, to biblioteka Apple TV+ jest właściwie bezkonkurencyjna.



I właśnie została wzmocniona.



