Ludzie zaczynają doceniać science fiction od Apple TV+. Nareszcie, bo to świetny serial

„Silos” to serial o zmieniającej się narracji (i tak na przykład pilot wcale nie koncentruje się na postaci, która ostatecznie grać będzie pierwsze skrzypce) i złożonej tematyce. Przedstawiając mnogość charakterów i perspektyw, pozwala widzowi głębiej zanurzyć się w przedstawionym świecie, poznać więcej jego aspektów, a do tego nie czuć się prowadzonym za rączkę. Stopniowo odkrywamy historię i przeznaczenie Silosu, krok po kroku - nieśpiesznie, ale konsekwentnie - łączymy strzępki informacji w zwartą całość. Co ważne, scenariusz nie pozwala nam się dogonić, nie podaje nic na tacy, nie ułatwia snucia wniosków - jednocześnie nie komplikuje spraw na tyle, by nas zmęczyć, namieszać w głowach i zniechęcić do poszukiwań. Wzmaga ciekawość. A jakby tego było mało, dotyka wielu problemów (kontrola historii i przekazywania informacji, niezależność i prawo do zarządzania własnym ciałem, religia, lockdown). Poza tym całość wygląda świetnie i broni się solidnym składem aktorskim - na czele ze świetną Rebeką Ferguson. Warto.