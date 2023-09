Jaon Momoa walczy z CGI na nowej zapowiedzi "Aquamana 2". Film DC jeszcze w tym roku

"Aquaman i Zaginione Królestwo" miało być wielkim filmowym wydarzeniem. To przecież sequel tytułu DC, którego poprzednik na całym świecie zarobił ponad miliard dolarów. Mieliśmy go zresztą zobaczyć jeszcze w grudniu zeszłego roku, ale Warner Bros. Discovery zdecydowało się przenieść jego premierę na późniejszy termin. Przesunięcia, kolejne dokrętki dyktowane niezadowoleniem publiczności na pokazach testowych oraz porażki ostatnich produkcji należących do superbohaterskiego uniwersum mogły jednak skutecznie ostudzić entuzjazm najbardziej zagorzałych fanów.



Czy pomimo niesprzyjających okoliczności "Aquamanowi 2" uda się powtórzyć sukces swojego poprzednika? O tym przekonamy się za parę miesięcy, bo premiera filmu zbliża się wielkimi krokami. Warner Bros. Discovery rusza więc z promocją nadchodzącej produkcji. Parę dni przed trailerem, który ma się pojawić w najbliższy czwartek, w sieci zadebiutowała jego zapowiedź.



