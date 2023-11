Gdzie obejrzeć "Asteroid City"? Nowy film Wesa Andersona wpadł do VOD

"Asteroid City" to najnowszy film Wesa Andersona, który na dużych ekranach zadebiutował w połowie czerwca 2023 roku. Produkcja pojawiła się już co prawda w VOD, ale jest dostępna wyłącznie w opcji wypożyczenia. Lada chwila tytuł pojawi się jednak na jednej z platform streamingowych i będzie można go obejrzeć w ramach abonamentu.