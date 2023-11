Dlaczego aktorskie "Atomówki" nie wypaliły? Twórca animacji wyjaśnia

"Atomówki" obchodzą swoje 25-lecie. Pierwszy odcinek kultowego serialu animowanego wyemitowano dokładnie 18 listopada 1988 roku na Cartoon Network. Od tamtej pory trzy dzielne dziewczynki o supermocach urosły do rangi popkulturowych ikon. Oryginalna produkcja doczekała się trzech sezonów, filmu pełnometrażowego, paru speciali, a nawet rebootu. Miał być też serial aktorski.



Aktorskie "Atomówki" brzmią jak szalony projekt. A jednak stacja The CW chciała go zrealizować. Mieliśmy w nim zobaczyć dorosłe Bajkę, Bójkę i Brawurkę, które żałują dzieciństwa spędzonego na walce z przestępczością. Świat potrzebuje ich jednak bardziej niż wcześniej. Czy uda im się pokonać osobiste niesnaski, aby wspólnie stawić czoła zagrożeniu? Tego się nie dowiemy.



Więcej o Atomówkach poczytasz na Spider's Web: