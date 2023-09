Na Netfliksa wpadły świetne animacje. To kultowe kreskówki Cartoon Network

Netflix w swojej ofercie posiada całą masę produkcji dla dzieci i młodzieży. Na platformę praktycznie co tydzień wpada coś dla najmłodszych - nie tak dawno w serwisie zadebiutowały takie produkcje jak "Mali agenci: Armagedon", "Krudowie 2: Nowa era" czy "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz". Netflix to także prawdziwa kopalnia hitowych animacji, które pokochały dzieciaki - zalicza się do nich z pewnością "Psi patrol", "Masza i niedźwiedź" oraz "Świnka Peppa". Tym razem w serwisie pojawiły się jednak wyjątkowe animacje, które po raz pierwszy można było obejrzeć w telewizji na kanale Cartoon Network.