James Cameron zdradza nowe szczegóły na temat "Avatara 4". Część filmu już nagrana

"Avatar" to ukochane dziecko Jamesa Camerona. W końcu dwie dotychczasowe części serii królują w pierwszej trójce najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Rozdziela je jedynie "Avengers: Koniec gry". Nic więc dziwnego, że będziemy regularnie wracać na Pandorę, przynajmniej dopóki ta żyła złota się nie wyczerpie. A nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zdarzyć.



Zresztą już wiadomo, że na "Avatara 3" nie będziemy musieli czekać tyle lat, co na dwójkę. Zobaczymy go najpewniej w grudniu 2025 roku. Potem ma się pojawić czwórka, której fragmenty zostały już zrealizowane. Potwierdził to sam reżyser.



Więcej o "Avatarze" poczytasz na Spider's Web: