Żona Jamesa Camerona obejrzała Avatara 3. Płakała przez 4 godziny

„Avatar: Ogień i popiół” to niewątpliwie jeden z najbardziej wyczekiwanych blockbusterów tego roku. Trudno przewidzieć, czy uda się mu osiągnąć tak spektakularne wyniki, jak poprzednim odsłonom, ale warto pamiętać, że „dwójce” też nie wróżono takiego box office’u. James Cameron udowodnił sceptykom, że się mylili, dostarczając sequel, który zarobił niemal tyle, co rekordowy pierwszy film.



Odbiór krytyczny był nieco mniej entuzjastyczny - film był zdecydowanie za długi, a przez to rozcieńczony emocjonalnie. Tym razem jednak, jeśli wierzyć twórcy, mamy mieć do czynienia z prawdziwym rollercoasterem.