Trochę sobie na kolejne „Avatary” czekamy, ale spokojnie: na razie nic nie wskazuje na to, by Cameron raz jeszcze skazał nas na trzynaście lat przerwy pomiędzy filmami. Trzeba pamiętać, że facet ma trochę na głowie: z jednej strony pracuje nad postprodukcją „trójki”, a to kupa roboty, z drugiej - już teraz realizuje następną odsłonę. Co ciekawe, legendarny twórca nakręcił już trochę ujęć do czwartego filmu, gdy nagrywał poprzednią część (niektóre ujęcia z aż trzech obrazów nagrano naraz, m.in. dlatego, by zachować wiarygodną ciągłość dorastania młodszych bohaterów).