Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach

Ładowanie...

Użytkownicy Disney+ łakną nowości prosto z kina. Dlatego ciągle oglądają powiązane z nimi treści. Nie bez powodu na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w naszym kraju od paru ładnych tygodniu króluje "Zwierzogród", którego kontynuacja chwilę temu przekroczyła miliard w światowym box offisie. Jego czas już jednak przemija. Idzie nowe. Uwielbiana animacja czuje na szyi oddech "Avatara". A przynajmniej powinna, bo przecież subskrybenci serwisu nie będą wiecznie oglądać "Kevina".



"Kevin sam w Nowym Jorku" i "Kevin sam w domu" zajmują kolejno drugie i trzecie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w Polsce. Użytkownicy platformy ewidentnie więc nie wyszli jeszcze z trybu świątecznego. Jesteśmy jednak już po sylwestrze i twardo obstajemy przy postanowieniach noworocznych, więc zaraz subskrybenci serwisu powinni przerzucić się na coś innego. A "Avatar" jest właśnie na fali wznoszącej.

REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

"Avatar: Ogień i popiół" wszedł na ekrany kin 19 grudnia. Od tamtej pory zdążył stać się jednym z największych hitów 2025 roku. Na swoim koncie ma ponad 761,5 mln dol., co daje mu szóste miejsce w topce najbardziej kasowych filmów minionego roku. Tylko patrzeć aż prześciga "Jurassic World: Odrodzenie", "Minecrafta", a może nawet "Ne Zha 2", które z ponad 2 mld na razie pozostaje niekwestionowanym królem zeszłorocznego box office'u.

"Avatar 3" ma szansę pobić rekordy popularności całej zeszłorocznej konkurencji. W końcu mówimy o sequelu jednych z najpopularniejszych filmów wszech czasów. "Avatar" pozostaje przecież najbardziej kasową produkcją w historii, a "Istota wody" zarobiła mniej tylko od swojego poprzednika i "Avengers: Koniec gry". Tutaj nie ma innej opcji. "Ogień i popiół" jeszcze wiele zarobi. Dopiero zaczyna podbój wielkich ekranów, ciągle przyciągając ogromne rzesze widzów, którzy ewidentnie przygowują się do seansu, odpalając na Disney+ dwie wcześniejsze odsłony serii science fiction.

W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju dwa pierwsze "Avatary" już od dłuższego czasu krążą po dalszych miejscach. Aktualnie znajdują się tuż za "Kevinem samym w domu" i wydają się być gotowe do jego przeskoczenia. Bo użytkownicy platformy wprost nie mogą się doczekać seansu "Ognia i popiołu".

Do "Avatara 3" użytkownicy Disney+ przygotowują się nie tylko oglądając dwie poprzednie części serii, ale też sięgając po kilkuminutowy materiał zza kulis "Ognia i popiołu". Na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie zajmuje on siódme miejsce - zaciekle goni "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich", którzy niedawno powrócili z 2. sezonem.

Popularność dwóch pierwszych "Avatarów" i materiału zza kulis "Ognia i popiołu" jasno wskazuje, że użytkownicy serwisu najchętniej zamieszkaliby na Pandorze. Dlatego trzecia odsłona hitowej serii science fiction już jest predestynowana do stania się hitem nie tylko w dystrybucji kinowej, ale też internetowej. Przy swoich aktualnych zarobkach szybko jednak na Disney+ się nie pojawi. Ale kiedy już do tego dojdzie... nie będzie miał sobie równych.



Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Zwierzogród Kevin sam w Nowym Jorku Kevin sam w domu Avatar: Istota wody Avatar Percy Jackson i bogowie olimpijscy Avatar: Ogień i popiół - za kulisami Grinch: Świąt nie będzie Shrek Bluey w szortach

REKLAMA

Rafał Christ 04.01.2026 09:09

Ładowanie...