Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?

"Avatar: Ogień i popiół" na razie podbija kina. Wiadomo jednak, że za jakiś czas będzie musiał pojawić się w streamingu. Ściślej mówiąc: docelowo zmierza do Disney+, gdzie będziemy mogli go obejrzeć w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat. Kiedy do tego dojdzie?

Rafał Christ
avatar 3 disney co obejrzeć science fiction
Użytkownicy Disney+ chcieliby, żeby "Avatar 3" już się znalazł na platformie. Jeszcze przed kinową premierą nowego filmu Jamesa Camerona nie tylko chętnie przypominali sobie wcześniejsze odsłony serii science fiction, ale też sięgali po kilkuminutowy materiał zza kulis "Ognia i popiołu". Wysłali w ten sposób jasny sygnał, że nie mogą się seansu doczekać. Mówimy przecież o kontynuacji największych hitów w historii kina.

Z prawie 3 mld na koncie "Avatar" pozostaje największych hitem wszech czasów. Jego sequel "Istota wody" zarobiła niecałe 2,5 mld, przez co zajmuje trzecie miejsce topki najbardziej kasowych filmów w historii (między "Avatarami" jest "Avengers: Koniec gry"). Jeśli "Ogień i popiół" będzie cieszyć się podobną popularnością, szybko na Disney+ go nie obejrzymy.

Avatar 3 - kiedy premiera na Disney+?

Cykl życia filmów jest z góry ustalony: najpierw w kinach zarabiają ile się da, potem trafiają na platformy VOD, gdzie za dodatkową opłatą możemy wykupić do nich dostęp, aż w końcu pojawiają się w streamingu, żeby użytkownicy danej platformy mogli je obejrzeć w ramach subskrypcji. "Avatar 3" dopiero wszedł na wielkie ekrany. Stało się to w miniony piątek, 19 grudnia. Do jego dystrybucji internetowej jeszcze więc daleko.

Online "Avatara 3" będziemy mogli obejrzeć dopiero za ładnych parę miesięcy. Jeśli Disney zdecyduje się utrzymać okienko dystrybucyjne poprzedniej odsłony serii, która zadebiutowała w kinach w grudniu 2022 roku, "Ogień i popiół" trafi na platformy VOD dopiero w marcu 2026 roku. Podkreślmy jednak, że będzie na nich dostępny za dodatkową opłatą i to początkowo całkiem słoną.

Chodzi w tym wszystkim o to, żeby film jak najwięcej zarobił w kinach i na VOD, zanim stanie się dostępny w streamingu. To tak naprawdę zamknięte koło - im film jest większym hitem i dłużej przynosi zyski, tym później pojawia się w ofercie subskrypcyjnej danej platformy. A "Avatar 3" jako sequel pierwszego i trzeciego najbardziej dochodowego tytułu wszech czasów - nie oszukujmy się - też hitem będzie. Oficjalnej daty premiery na Disney+ jeszcze nie ogłoszono, ale możemy się spodziewać, że wyląduje na platformie jakoś w połowie 2026 roku.

Tak też zresztą było z "Avatarem: Istotą wody". W kinach zadebiutował on 16 grudnia 2022 roku, a do streamingu trafił po jakichś 174 dniach (prawie pół roku!). Przy zachowaniu tak długiego okienka dystrybucyjnego "Avatara 3" obejrzymy na Disney+ na przełomie maja i czerwca 2026 roku.

Rafał Christ
21.12.2025 05:15
Tagi: AvatarCo obejrzeć?DisneyScience fiction
