To ona zaśpiewała "Barbie Girl". Co słychać u gwiazdy grupy Aqua, Lene Nystrom?

Karierę rozpoczęła w 1994 roku, dołączając do grupy Aqua, kilka tygodni po założeniu grupy. Dwa lata później band podpisał kontrakt z Universal Denmark, a dzięki utworom "Roses Are Red" oraz "My Oh My" grupa stała się popularna w swoim kraju, rozpoczynając międzynarodową karierę. Razem z grupą Lene wydała dwa albumy: debiutancki Aquarium w 1997 roku oraz Aquarius w 2000. Największym międzynarodowym hitem jest oczywiście słodki kawałek "Barbie Girl".



W 2001 piosenkarka rozstała się z zespołem, co doprowadziło do rozwiązania zespołu. Tymczasem 25 sierpnia 2001 wyszła za mąż za Sørena Rasteda, duńskiego gitarzystę oraz autora tekstów, z którym współpracowała w zespole Aqua.



Dwa lata później Lene postawiła na solową karierę, wydając pierwszy niezależny album "Play with Me", jednak nie został on dobrze przyjęty przez fanów. Nie wszystko na szczęście było stracone z grupą Aqua, gdyż zespół reaktywował się w 2007 roku, a Lene ponownie i równie chętnie dołączyła do zespołu.