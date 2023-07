"Barbie" to petarda. Ponad stu krytyków wydało werdykt - i są ze sobą zgodni

W chwili pisania tego tekstu w popularnym agregatorze Rotten Tomatoes znajdziemy 114 recenzji "Barbie", z czego 102 - a zatem 89 proc. - to pozytywne opinie. Spore znacznie ma tu średnia wszystkich wystawionych ocen: aż 8,30/10 jednoznacznie sugeruje ponadprzeciętnie udane i satysfakcjonujące widowisko. Co więcej, w poważanym Metacriticu obraz zebrał 81 punktów przy 48 recenzjach oraz znaczek jakości serwisu: "Metacritic Must See".



Czego dowiadujemy się z recenzji? Czytamy, że obsada dała z siebie wszystko, para scenarzystów napisała unikalny miks żartobliwego i błyskotliwego zarazem komentarza na temat współczesnego społeczeństwa i, szerzej pisząc, rzeczywistości, a całość jawi się jako wręcz wywrotowy blockbuster. Co ciekawe, oczekiwany feministyczny wydźwięk ma ponoć formę, która zaskoczy sceptyków.