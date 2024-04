Zapomnieliśmy o jednym z najlepszych seriali tej dekady. Długo nie było go w streamingu

Wynika to zapewne z faktu, że przez długie lata „Bates Motel” nie był w naszym kraju dostępny w żadnym z serwisów streamingowych i właściwie nie dało się go legalnie obejrzeć. Aż do teraz. Od pewnego czasu możemy serial figuruje w obfitej bibliotece SkyShowtime, zatem jeśli dotychczas nie mieliście okazji wkręcić się w tę niesamowitą opowieść, macie teraz doskonałą okazję, by to nadrobić. Warto. Z wielu powodówj.



Gwoli przypomnienia: „Bates Motel” to dramat na pograniczu horroru psychologicznego, którego fabuła opiera się na postaciach z powieści Roberta Blocha pt. „Psychoza” z 1959 r. Jest to w gruncie rzeczy uwspółcześniony prequel kultowego obrazu Alfreda Hitchcocka pod tym samym tytułem. Serial skupia się zatem na losach Normana Batesa (Freddie Highmore) i jego matki, Normy (Vera Farmiga), na długo przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie z 1960 r. Główne różnice to właśnie współczesny nam setting i miejsce akcji - w oryginale było to Fairvale w Kalifornii, nie zaś White Pine Bay w Oregonie.



Matka z synem rozpoczynają nowe życie po śmierci męża Normy - kupują motel Seafairer w położonym nad wodą miasteczku, by rozpocząć tam nowe życie. Na przestrzeni kolejnych sezonów Norman coraz bardziej pogrąża się w niebezpiecznej chorobie psychicznej, a Norma stara chronić się swojego syna i otaczających go ludzi przed nim samym.