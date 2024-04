Godzilla Minus one: gdzie obejrzeć? Film będzie wreszcie dostępny online

„Godzili Minus One” to prawdziwy fenomen. Nagrodzony Oscarem (efekty specjalne) i kilkunastoma innymi nagrodami obraz okazał się jednym z największych ubiegłorocznych zaskoczeń - jego budżet wynosił zaledwie ok. 15 mln dol, a całość i tak prezentuje się niesamowicie. Co więcej, jest też świetnie napisana. Oto Godzilla raz jeszcze stała się formą grupowej terapii, narodowym dramatem, przyprawiającym o ciarki show, hołdem dla klasyki i ambitnym kinem antywojennym w jednym. Japończycy z łatwością zrobili to, co Amerykanom nigdy nie wychodzi - wysunęli ludzi borykających się ze swoimi demonami i dramatami na pierwszy plan, kaiju spychając na drugi - i to działa. Twórcy dali nam ekscytujący monster movie, który kryje w sobie pełnokrwisty melodramat wojenny i umiejętnie rozlicza się z historią.



Niestety, tego znakomitego obrazu dotychczas próżno było szukać w VOD czy streamingu, choć od jego premiery wkrótce minie pięć miesięcy. Na szczęście już wkrótce się to zmieni.