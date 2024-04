"Co zrobiła Jennifer" to mroczny dokument o prawdziwej zbrodni. Widziałam produkcję Netfliksa

Najnowszy dokument Netfliska wyróżnia się przede wszystkim samą tematyką. Wybrana przez twórców sprawa kryminalna jest naprawdę intrygująca. Nie chcę w tym miejscu zdradzać zbyt dużo, ponieważ z pewnością odebrałabym każdemu przyjemność z oglądania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że produkcja „Co zrobiła Jennifer” jest praktycznie w połowie złożona z archiwalnych nagrań z przesłuchań, taśm policyjnych oraz faktycznych dowodów. Widzowie mogą usłyszeć także relacje śledczych, którzy opowiadają m.in. o kolejnych etapach rozwiązywania makabrycznej zagadki oraz stosowanych przez nich metodach dojścia do prawdy. Można zatem poznać wiele interesujących faktów, nie tylko tych ściśle powiązanych z faktycznym przebiegiem zdarzeń tego tragicznego wieczoru.



Warto zauważyć również, że Jennifer jest osobą bardzo zagubioną. Słuchając jej kolejnych wypowiedzi nie sposób oprzeć się wrażeniu, że sama nie wie, co jest prawdziwe, a co nie. Żyła w kłamstwie przez wiele lat. Ukrywała dosłownie całe swoje prawdziwe „ja”. Nie chcę jej oczywiście w żaden sposób tłumaczyć. Jest to po prostu nieco przerażające, gdy patrzymy na to, jak zmienia się jej wyraz twarzy, gdy policjanci podważają jej wersję wydarzeń. Na pewno znajdą się tutaj osoby, które są zafascynowane mową ludzkiego ciała. Lubią odczytywać z poszczególnych gestów i drobnych zachowań to, czego dane osoby nie chcą powiedzieć na głos, chociaż wyżera ich to od środka. Jeżeli szukaliście odpowiedniego materiału do swoich badań, to seans filmu „Co zrobiła Jennifer” jest wręcz obowiązkowy. Można dzięki niemu poobserwować przez jakiś czas, jak zachowuje się człowiek zamknięty w stworzonej przez siebie pułapce. Przy okazji prześledzi się też działania kanadyjskiego wydziału zabójstw.



W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że sprawa Jennifer Pan nadal trwa. Aktualnie kobieta robi wszystko, aby udowodnić, że od początku mówiła prawdę. Nie będę wnikać w szczegóły, więc podkreślę tylko, że obecnie walczy ona z wymiarem sprawiedliwości. Nie jest w tym także osamotniona. Dam też małą wskazówkę, która może was zainteresować. Jennifer ma dożywotni zakaz kontaktu z własnym ojcem. Zaciekawieni? Jeżeli tak, to koniecznie zapoznajcie się z dokumentem „Co zrobiła Jennifer”.



Film dokumentalny „Co zrobiła Jennifer” można obejrzeć na platformie Netflix.



