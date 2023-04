Amazon bierze się za Batmana. Nadciągają... komedie familijne o Mrocznym Rycerzu

Dwa kolejne tytuły, które pierwotnie miały wylądować na HBO Max, pojawią się w Prime Video. Amazon przejął film animowany "Merry Little Batman" wraz z serialowym spin-offem "Bat-Family". Zaczęło się od produkcji "Caped Crusader" - HBO Max zleciło realizację projektu w maju 2021 roku, a już rok później serwis ogłosił, że w związku z redukcją kosztów tytuł nie doczeka się swojej premiery. W 2022 skasowano również wspomnianego "Little Batmana", "The Day the Earth Blew Up: A Looney Toons Movie", "Bye Bye Bunny: A Looney Toons Musical", "Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story" oraz film z uniwersum "Niesamowitego świata Gumballa".



Ostatecznie producenci "Caped Crusadera" uzyskali zgodę na rozpoczęcie poszukiwań nowego domu dla tego serialu. Amazon wygrał batalię o prawa z Hulu, Netfliksem i Apple TV+. Teraz pod skrzydła Prime Video trafią również dwa inne animowane tytuły od Warner Bros. Animation - różniące się od pierwszego atmosferą i docelową widownią.