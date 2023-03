Widzowie wskazali ulubionego Batmana. Ich wybór wcale mnie nie dziwi

Najbardziej epicki moment zwiastuna nadchodzącego "The Flash"? Proste. Mając na sobie strój Mrocznego Rycerza, Michael Keaton przedstawia się kultową kwestią: "I'm Batman". Fanserwis, za sprawą którego tłumy na całym świecie oszalały. Co tam Ben Affleck, co tam zmultiplikowany Ezra Miller. To był właśnie najważniejszy moment opublikowanego trailera. Na to wszyscy czekaliśmy.



Chociaż na przestrzeni lat kolejne gwiazdy wcielały się w Batmana - był Val Kilmer, był George Clooney, był Christian Bale, był wspomniany Affleck i był Robert Pattinson - Michael Keaton wciąż zajmuje szczególne miejsce w sercach fanów. Nie wierzycie? Mamy na to dowody.



