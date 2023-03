Fani zmieszali z błotem ten serial o superbohaterach DC jeszcze przed premierą. Niesłusznie

Ponieważ mamy tutaj do czynienia z serialem telewizyjnym o stosunkowo małym budżecie, to nie ma co liczyć na fenomenalne efekty specjalne. „Rycerze Gotham” to też produkcja młodzieżowa kierowana do młodszego odbiorcy, która pokazuje problemy trapiące nastolatków postawionych w trudnej sytuacji. Sam przed seansem wyzbyłem się ze względu na atmosferę towarzyszącą tej premierze jakichkolwiek oczekiwań i byłem miło zaskoczony.