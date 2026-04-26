REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

O której koniec streama Łatwoganga? Jest ogłoszenie

Prawdziwe szaleństwo. Wielki charytatywny stream Łatwoganga miał skończyć się znacznie wcześniej. Twórca jednak go przedłużył. Ogłoszono, kiedy się skończy.

Konrad Chwast
REKLAMA

Transmisja zapoczątkowana przez internetowego twórcę zdaje się nie mieć końca. To oczywiście bardzo dobra wiadomość. Choć ekipa nadaje już od 9 dni, a z każdą kolejną dobą przybywa gwiazd, influencerów i oczywiście pieniędzy, twórcy już drugi raz przekładają zakończenie.

Początkowo stream, na którym zbierane są środki na fundację Cancer Fighters, miał trwać do godziny 16:00. Finał przeniesiono na godzinę 20:00. Stream został jednak przedłużony.

REKLAMA

Do kiedy będzie trwał stream Łatwoganga?

Tak naprawdę to jeszcze nie wiemy. Live trwa cały czas i cały czas spływają pieniądze od osób prywatnych i firm. Wstępnie mówi się, że live potrwa do godziny północy, ale nie jest wykluczone, że organizatorzy jeszcze go przedłużą. Aktualnie spotkanie prowadzi sam Łatwogang i Bedoes.

Aktualizacja: o godzinie 20:54 ogłoszono, że stream potrwa do 21:37.

Czytaj także: Kim jest Łatwogang? O charytatywnym streamie tiktokera mówią wszyscy

Co wydarzyło się na ostatniej prostej streama?

Na chwilę przed godziną 20:00 na konto fundacji wpłynęło 5 mln złotych od sklepu z odżywkami WK Dzik i w tym momencie to najwyższa wpłata, która wpłynęła od pojedynczego podmiotu. Przed godziną 21:00 Rafał Brzoska ogłosił, że do 300 tys. zł, którą już wpłacili, firma InPost dorzuca jeszcze 2,7 mln zł.

Licznik na streamie pokazuje ponad 220 mln złotych.

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od singla "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" opublikowanego przez Bedoesa. Raper stworzył go wraz z chorą na raka Mają Meca i Fundacją Cancer Fighters. Raper zapowiedział, że dochód zostanie przeznaczony na rzecz wspomnianej fundacji. Tiktoker Łatwogang zapowiedział, że za każde 100 tys. polubień, będzie słuchał tego numeru przez 24 godziny. Wyszło na to, że powinien słuchać go przez 9 dni. Co wydarzyło się dalej, wszyscy wiemy.

Czytaj więcej na temat streama:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
26.04.2026 20:59
Tagi:
Najnowsze
18:33
To koniec Madison. Co z 2. sezonem serialu?
Aktualizacja: 2026-04-26T18:33:00+02:00
17:33
Film Diabeł ubiera się u Prady źle się zestarzał. Dlatego potrzebujemy 2. części
Aktualizacja: 2026-04-26T17:33:00+02:00
17:01
Stream Łatwoganga stał się festiwalem dla influencerów. Widzom to się nie podoba
Aktualizacja: 2026-04-26T17:01:19+02:00
15:12
Kim jest Łatwogang? O charytatywnym streamie tiktokera mówią wszyscy
Aktualizacja: 2026-04-26T15:12:00+02:00
14:25
W jakiej kolejności czytać książki Nigdy w życiu? Grochola wróciła
Aktualizacja: 2026-04-26T14:25:26+02:00
12:21
To prawdziwa historia, choć trudno w to uwierzyć. Opowiada ją kryminał w Prime Video
Aktualizacja: 2026-04-26T12:21:00+02:00
11:12
Kim jest Daniel Blake z Daredevila? Aktor to syn legendy telewizji
Aktualizacja: 2026-04-26T11:12:00+02:00
10:43
Star Trek: Nieznane nowe światy z datą premiery 4. sezonu. Co z Polską?
Aktualizacja: 2026-04-26T10:43:00+02:00
10:01
Jak zachwyca, jak nie zachwyca. Chłopaki, pora na emeryturę
Aktualizacja: 2026-04-26T10:01:00+02:00
8:53
Netflix zapłonie od nowego serialu akcji. Ponad 20 lat nie było takiej adaptacji
Aktualizacja: 2026-04-26T08:53:00+02:00
8:03
Thriller w HBO Max zafascynuje cię i rozwścieczy. Mroczna opowieść z twistem
Aktualizacja: 2026-04-26T08:03:00+02:00
7:13
Kiedy premiera i ile potrwa Avengers: Doomsday? Wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-04-26T07:13:00+02:00
15:15
Film o Michaelu Jacksonie rodził się w bólach. Jego kulisy są grube
Aktualizacja: 2026-04-25T15:15:00+02:00
15:00
Największe takie wydarzenie w historii polskiego internetu. Stream Łatwogangu to fenomen
Aktualizacja: 2026-04-25T15:00:51+02:00
14:15
Romantyczny klasyk wylądował na HBO Max. Idealny na weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T14:15:00+02:00
13:38
5 thrillerów na weekend. Co obejrzeć w streamingu?
Aktualizacja: 2026-04-25T13:38:36+02:00
13:11
Franz Kafka już online. Wspaniała premiera na koniec miesiąca
Aktualizacja: 2026-04-25T13:11:00+02:00
12:52
Nowość HBO Max robi sobie jaja z kultowego klasyka. Nie ma dużo takich filmów
Aktualizacja: 2026-04-25T12:52:21+02:00
12:19
Użytkownicy Disney+ już łakną hitu prosto z kina. Dostali jego namiastkę
Aktualizacja: 2026-04-25T12:19:00+02:00
11:15
Thriller z Taronem Egertonem, dla którego zarwiesz nockę w weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T11:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA