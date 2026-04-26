O której koniec streama Łatwoganga? Jest ogłoszenie

Transmisja zapoczątkowana przez internetowego twórcę zdaje się nie mieć końca. To oczywiście bardzo dobra wiadomość. Choć ekipa nadaje już od 9 dni, a z każdą kolejną dobą przybywa gwiazd, influencerów i oczywiście pieniędzy, twórcy już drugi raz przekładają zakończenie.

Początkowo stream, na którym zbierane są środki na fundację Cancer Fighters, miał trwać do godziny 16:00. Finał przeniesiono na godzinę 20:00. Stream został jednak przedłużony.

REKLAMA

Do kiedy będzie trwał stream Łatwoganga?

Tak naprawdę to jeszcze nie wiemy. Live trwa cały czas i cały czas spływają pieniądze od osób prywatnych i firm. Wstępnie mówi się, że live potrwa do godziny północy, ale nie jest wykluczone, że organizatorzy jeszcze go przedłużą. Aktualnie spotkanie prowadzi sam Łatwogang i Bedoes.

Aktualizacja: o godzinie 20:54 ogłoszono, że stream potrwa do 21:37.



Co wydarzyło się na ostatniej prostej streama?

Na chwilę przed godziną 20:00 na konto fundacji wpłynęło 5 mln złotych od sklepu z odżywkami WK Dzik i w tym momencie to najwyższa wpłata, która wpłynęła od pojedynczego podmiotu. Przed godziną 21:00 Rafał Brzoska ogłosił, że do 300 tys. zł, którą już wpłacili, firma InPost dorzuca jeszcze 2,7 mln zł.

Licznik na streamie pokazuje ponad 220 mln złotych.

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od singla "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" opublikowanego przez Bedoesa. Raper stworzył go wraz z chorą na raka Mają Meca i Fundacją Cancer Fighters. Raper zapowiedział, że dochód zostanie przeznaczony na rzecz wspomnianej fundacji. Tiktoker Łatwogang zapowiedział, że za każde 100 tys. polubień, będzie słuchał tego numeru przez 24 godziny. Wyszło na to, że powinien słuchać go przez 9 dni. Co wydarzyło się dalej, wszyscy wiemy.

REKLAMA

REKLAMA

Konrad Chwast 26.04.2026 20:59

