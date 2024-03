Ten film to duchowy spin-off "Yellowstone". Przydusi was, a wy będziecie prosić o więcej

"Bękart" to adaptacja fabularyzowanej książki historycznej. Ludvig von Kahlen istniał naprawdę, a cała jego walka o jutlandzkie wrzosowiska ze wszystkimi swoimi komplikacjami również ma swe źródła w rzeczywistości. Oczywiście, fakty zostały odpowiednio udramatyzowane i oglądając adaptację powieści, trudno oprzeć się wrażeniu, że w mniej sprawnych rękach mogłaby stać się banalnym melodramatem. Zamiast tego Nikolaj Arcel serwuje nam pełnokrwisty nordycki western o... ziemniakach. Dobrze czytacie. W życiu byście się jednak nie spodziewali, jak emocjonująca może być wojna o kartofle.



W historii von Kahlena reżyser wraz ze współscenarzystą Andersem Thomasem Jensenem widzi głównie opowieść o klasie. Główny bohater wstąpił do wojska, aby poprawić swój status społeczny. Chociaż jest odznaczonym weteranem wojennym, wciąż ma kompleksy z powodu swojego pochodzenia, które zresztą regularnie jest mu wypominane. Chce więc zdobyć tytuł szlachecki, a szansy na to dopatruje się w zbudowaniu koloni na nieurodzajnych wrzosowiskach. Otrzymuje co prawda zgodę od króla, ale zaraz pojawiają się problemy. Musi mierzyć się z chcących go okraść okolicznymi Romami, niesprzyjającymi siłami natury, a przede wszystkim sąsiadem arystokratą, który ma chrapkę na jego ziemię.



