"Za duży na bajki" dumnie mienił się mianem pierwszego polskiego filmu fabularnego o e-sporcie. Ten jakże urokliwy aspekt pierwszej części w dwójce już zanika. Waldek nie wspomina o żadnych zawodach, nie myśli tylko o treningach, bo nie mierzi go już perspektywa spędzania czasu w realu ani nie krzywi się na myśl o spotkaniu ze swoją nieco zbzikowaną ciotką. Nie wszystko jednak mu się podoba. Ma bowiem problem z nowym chłopakiem matki, którego określa studentem "Słownika slangu młodzieżowego" sprzed ponad 20 lat. Rzuca on dziaderskimi wyrażeniami, irytując głównego bohatera i jego dwójkę towarzyszy - dobrze nam znanych Staszka i Delfinę.



Gamingowe trio wraz z najbliższymi Waldka rusza w Tatry na pełną przygód wycieczkę. Główny bohater przypadkiem podsłuchuje, że gdzieś w okolicy mieszka jego ojciec. Postanawia więc go odnaleźć. Reżyser Kristoffer Russ wielokrotnie powtarzał, że "Za duży na bajki 2" powstał, bo po obejrzeniu pierwszej części widzowie często pytali się go właśnie, co z tatą Waldiego. Kim jest? Co się z nim dzieje? Dlaczego rozstał się z Teresą? Czemu porzucił syna? Film ujawnia wszystkie tajemnice na jego temat, ubierając je w płaszcz opowieści spod znaku "uważaj, czego sobie życzysz".



