Beyoncé wypuściła album w stylu country. Zobaczcie, co zrobiła z kultową piosenką „Jolene”

Dolly Parton, ikona muzyki country, od dłuższego czasu podejrzewała już, że Beyoncé zrobi coś z jej piosenką. Wyraźnie sugerowała, że nie będzie to po prostu cover. Teraz wiemy już, że miała rację. Beyoncé całkowicie przekształciła utwór „Jolene”. Nadała jej zupełnie nowy charakter, zmieniła brzmienie oraz… tekst. W pierwowzorze z 1973 Parton błaga pewną kobietę, aby nie odbiła jej ukochanego. Beyoncé z kolei nie ma zamiaru nikogo o nic prosić. W swojej wersji wysyła do potencjalnej konkurentki sygnały ostrzegawcze. Zaznacza, że nie ma szans na odbicie jej faceta. Podkreśla także, że może wytoczyć ciężkie działa i iść z nią na wojnę, ale wolałaby jej tego oszczędzić. Z wykonania Beyoncé bije pewność siebie. Wokalistka po raz kolejny wykreowała obraz kobiety silnej, stanowczej i gotowej do walki o to, co jest dla niej ważne.