Ujęcia z rodzinnej bójki zobaczył cały świat. O co chodziło w konflikcie siostry Beyonce i Jaya-Z?

To było jedno z najgłośniejszych wydarzeń w maju 2014 roku. Na after party po gali MET w 2014 roku doszło do rękoczynów z udziałem siostry Beyonce, Solange Knowles oraz męża Beyonce, Jaya- Z. Nagranie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu w windzie budynku, w którym odbywało się after party po imprezie. Przypomnijmy sobie tę głośną historią.