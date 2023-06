Tom Holland i Zendaya przyłapani na koncercie w Warszawie

Koncert Beyonce, niekwestionowanej gwiazdy muzyki pop, przyciągnął wczoraj do Warszawy niezliczoną ilość osób. Już od południa przed PGE Narodowym fani ustawiali się w kolejce, by zapewnić sobie jak najlepsze miejsce na płycie stadionu i być jak najbliżej swojej idolki. Wśród relacji na Instagramie można było zobaczyć nagrania znajomych z oddalonych trybun i posłuchać takich hitów jak "Cuff It", "Crazy In Love" czy ikonicznego "Run The World (Girls)". Przewijając Instastories, można było także natknąć się na relacje celebrytów z koncertu, a pojawiło się ich tam wielu - swoją obecnością na wyjątkowym wydarzeniu pochwaliły się m.in. Julia Wieniawa i Roksana Węgiel. Okazało się jednak, że na koncercie pojawili się nie tylko polscy celebryci, ale również zagraniczne gwiazdy.