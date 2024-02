"Biedne istoty" - kiedy będą dostępne online? Jest data

Tegoroczna oscarowa gala zbliża się wielkimi krokami i już za zaledwie miesiąc poznamy laureatów prestiżowej nagrody. Zostało jednak nieco czasu, by nadrobić nominowane do Oscara filmy; niektóre z nich nie schodzą z dużych ekranów, a inne - zagościły już w kilku serwisach VOD. Wytwórnia Searchlight poinformowała, że do streamingu dołączy także produkcja "Biedne istoty", którą już lada chwila będzie można obejrzeć online.