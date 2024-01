Ten film to zboczona siostra "Barbie". Jest dziwacznie śmieszny

Godwina i Bellę łączy relacja ojciec-córka. Naukowiec chce ją nawet wydać za mąż za swojego studenta i asystenta. Chociaż dziewczę nie ma nic przeciwko temu, niekoniecznie rozumiejąc ideę narzeczeństwa i monogamii, daje się wcześniej namówić przebiegłemu prawnikowi Duncanowi na wspólną wycieczkę. Coś, co zaczyna się jak erotyczna przygoda, wypełniona wściekłym "skakaniem" po partnerze, zmienia się dla głównej bohaterki w egzystencjonalną podróż. W jej trakcie poznaje świat z całą jego złożonością. Zakochuje się w filozofii, próbuje ratować biednych, a nawet domaga się rewolucji w burdelu. Marsylski dom uciech staje się przecież mikrokosmosem rzeczywistości, zorganizowanej przez mężczyzn pod mężczyzn. Bo cała ta opowieść krąży przecież wokół relacji genderowych w społeczeństwie.



Od samego początku kolejni mężczyźni roszczą sobie prawo do kontrolowania życia Belli. Godwin chce w swoim mniemaniu chronić ją przed światem zewnętrznym, zamykając w swojej posiadłości. Duncan wbrew sobie się w niej zakochuje, przez co wciąga ją w toksyczną relację. Uwalniając się od niego, nawet w burdelu nie smakuje wolności, bo przecież zdana jest na łaskę (nieraz śmierdzących) klientów. Ujawniając jej przeszłość Lanthimos zgrabnie przerzuca tematyczny ciężar swej opowieści z adaptacji na przejmowanie własnej narracji. Przejawia się to w coraz bardziej wyrafinowanym słowniku pojęciowym głównej bohaterki i ruchach, które stopniowo nabierają naturalności.



"Biedne istoty" w żadnym momencie nie stają się feministyczną wersją "Frankensteina". Choć oczywiście Bella ma wiele wspólnego z monstrum z powieści Mary Shelley. Również jest postacią niezrozumiałą, ale to dlatego, że charakteryzuje ją transgresja. Ona pluje na wszelkie konwenanse. Na eleganckiej kolacji bez obciachu rzuca zbereźnymi tekstami, a gdy widzi kobietę w głupim kapeluszu z piórami, nazywa ją... kobietą w głupim kapeluszu z piórami. Jej zachowanie oczywiście niesie ze sobą komediowy ładunek, ale prowokuje też niewygodne pytania. Bo to produkcja, która ma widza uwierać, wprowadzać w dyskomfort, wymuszać wątpliwości co do społecznego porządku. W optyce głównej bohaterki etykieta staje się bowiem brzemieniem, sztucznie narzuconymi i niepotrzebnymi ograniczeniami.