Cinema City to polska sieć kin, która jako jedyna oferuje seanse w sali IMAX. Jeśli tylko to możliwe, to właśnie w niej oglądam wszelkiej maści blockbustery, zwłaszcza te kręcone w odpowiednim formacie. Co prawda oglądanie filmów takich jak „Oppenheimer” z pierwszych kilku rzędów to proszenie się o ból głowy i kręgosłupa (te miejsca powinny być wyłączone ze sprzedaży!), ale tak od piątego w górę to faktycznie jest niepowtarzalne i niesamowite „kinowe doświadczenie”.