Tylko 30 kin na świecie pokaże "Oppenheimera" w najlepszej jakości. Polaków czeka wyprawa

Christopher Nolan, opowiadając o kręceniu swojego najdłuższego dzieła - „Oppenheimera” - stwierdził, że to właśnie kamery IMAX naprawdę „ożywiają obrazy”. Od rozdzielczości i koloru aż po ostrość i ogólną jakość - nie istnieje nic, co może równać się z efektem gwarantowanym przez złoty standard, jaki ustanowiły kamery IMAX. To właśnie one kreują wrażenie zanurzenia się w obrazie i wciąż nie mają sobie równych. Nolan nakręcił swój najnowszy film na taśmach IMAX 70 mm; ta, na której zarejestrowano produkcję, waży ponad 270 kg, a na jeden pokaz pójdzie jej ok. 17 km. Czas trwania filmu wynosi nieco ponad 3 godziny.



Ten charakterystyczny i unikalny sposób doświadczenia filmu, rozciągnięty w pionie i wypełniający cały ekran (proporcje rozszerzają obraz do 1,43:1) - zgodny z zamierzeniami twórcy - będzie dostępny w zaledwie 30 kinach na całym świecie. Niestety, ale Polacy obejdą się smakiem.



