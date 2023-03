Kto robił choreografię do twojego występu i czy przypadkiem nie był to Agustin Egurrola, który siedział w jury? Tyle w temacie równych szans. Mamy podstawy aby myśleć, że była to ustawka. Nikt nie wyssał sobie tego z palca. Sama nie popieram hejtu na twoją osobę, ale przez tę całą sytuacje straciłaś wiele w oczach ludzi. Warto by było odnieść się do tej sytuacji a nie chodzić z klapkami na oczach. Pytanie skoro mówisz, że jesteś za prawdą, czy prosiłaś TVP o jakiekolwiek odniesienie się do wyników? Jakby nie patrzeć cały hejt wylał się na Ciebie właśnie z powodu TVP, a nie Ciebie ( ludzie hejtują bezpośrednio Ciebie, bo jesteś niejako twarzą ten sytuacji i jest łatwiej), gdyby TVP odniosło się do wyników nie byłoby aż takich dymów, każdy dzień zwłoki przedłuża potwierdzenie, że coś jest nie tak, co równa się z większym hejtem - czytamy pod wpisem Blanki. Komentarzy w takim tonie jest znacznie więcej.