Kinowa adaptacja kultowej gry trafiła wreszcie na VOD

Choć seriale na podstawie gier wideo są coraz lepsze, nad filmami wciąż ciąży klątwa. Pełnometrażowe adaptacje częściej niż rzadziej pozostawiają wiele do życzenia, nie tylko fanom oryginału. Najnowszym tego przykładem jest "Borderlands". Tutaj jeszcze przed jego premierą można było dojść do wniosku, że dobrze nie będzie. Choć przecież potencjału produkcji nie brakowało. Na ekranie możemy przecież zobaczyć gwiazdorską obsadę - Cate Blanchet, Kevina Harta czy Jamie Lee Curtis. Nawet oni jednak nie pomogli.



Zakulisowe doniesienia o problemach z produkcją okazały się samospełniającą się obietnicą. Za kamerą "Borderlands" stanął Eli Roths, ale gdy dokrętki stały się nieuniknione, nie miał on już czasu, aby się nimi zająć (pracował nad "Nocą dziękczynienia"). Z jego błogosławieństwem zastąpił go więc Tim Miller. W ten sposób dostaliśmy film, w którym nic do siebie nie pasuje.