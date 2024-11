Amazon przestrzelił z nową adaptacją gry wideo. Ale polskim programem trafił w dziesiątkę

Dla ścisłości przypomnijmy, jak to było z "Falloutem". W kwietniu tego roku na Prime Video wpadły wszystkie jego odcinki, z miejsca stając się hitami. Ba! Okazało się, że to drugi najpopularniejszy serial oryginalny platformy (pierwszy to oczywiście "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy). Dlatego w naszym kraju przez wiele tygodni nie schodził z pozycji lidera najchętniej oglądanych tytułów w usłudze. Chwilę po jego premierze "Like a Dragon: Yakuza" próżno natomiast szukać na podium, czy nawet w pierwszej piątce topki.