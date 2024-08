Hollywood, ale z ciebie noob. Nowej adaptacji gier wideo nie da się oglądać

Rok 2023 był to bardzo dziwny rok, w którym rzeczy od lat w Hollywood stałe, nagle przestały być pewne. Najpierw Eli Roth zrobił dobry film. Zawsze miałem go za lepszego filmoznawcę niż reżysera, a on w "Nocy dziękczynienia" pokazał, że jak chce, to potrafi. Potem dostaliśmy całkiem niezłą aktorską adaptację popularnej serii gier wideo. I to nie w formie serialu, tylko pełnometrażowego "Gran Turismo". "Borderlands" przywraca jednak status quo. To prawdziwe combo: zły film Eliego Rotha i jeszcze gorsza adaptacja popularnej serii gier wideo.



"Fallout" pokazał niedawno, że w podobnych adaptacjach nie trzeba wiernie podążać za fabułą oryginału, ale warto zachować jego ducha. Roth jako współscenarzysta (razem z Joe'em Abercrombiem) i reżyser wychodzi z całkiem innego założenia. Korzysta z elementów znanych z pierwowzoru, ale próbuje z nich ułożyć własną opowieść, plując wręcz na najbardziej rozpoznawalne cechy serii Gearbox. O ile jest ona znana z przerysowanej przemocy, o tyle filmowe "Borderlands" to przesadzone PG-13. Jeden z bohaterów rzuca w pewnym momencie hasło: czas żeby polała się krew. Zamiast wywołać to śmiech i entuzjazm na nadchodzącą rozpierduchę, może wzbudzić co najwyżej uśmiech politowania. Choć akcji jest sporo, na ekranie nie zobaczymy ani jednej kropli krwi. Jakby ktoś ustawił nam kontrolę rodzicielską na konsoli.