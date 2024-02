Ten tytuł to zdecydowany faworyt w prywatnych rankingach wielu graczy. Każda kolejna część serii „Borderlands” spotykała się z pozytywnym odbiorem. Sukces produkcji zachęcił filmowych twórców do działania - już niedługo gwiazdorsko obsadzona adaptacja doczeka się swojej premiery, o której mówiło się już w 2016 roku. Za reżyserię jest odpowiedzialny Eli Roth. Miał on już wcześniej styczność z przygodowym kinem akcji (co prawda głównie pod względem aktorskim, ale to zawsze coś), więc można spodziewać się, że przełoży swoje doświadczenie na najnowsze dzieło. Scenariusz do filmu stworzył Craig Mazin („Czarnobyl”, „The Last of Us”, Kac Vegas III”).