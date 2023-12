Najkrótsze konsekwencje Pandora Gate. Boxdel wraca na patogale

Kiedy Krzysztof Rozpara pisał oświadczenie w sprawie Boxdela, musiał mieć skrzyżowane palce. Chcąc zadowolić widzów Fame MMA, a jednocześnie ochronić wizerunek federacji, dał fanom to, czego oczekują - chleba i igrzysk. Rozpara poinformował, że "Michał Baron został de facto wykluczony z bieżącej działalności federacji w trybie natychmiastowym", prosząc o "niełączenie Fame z działaniami Michała Barona, podejmowanymi w przeszłości", czemu oczywiście przyklasnęli internauci, chwaląc federację za błyskawiczną i odpowiednią reakcję.



Lecz to chyba czas, żeby napisać, że wszystko rozeszło się po kościach. Boxdel wrócił do internetu, wciąż tłumacząc się na swoich filmach. Pojawiło się spore grono osób, które zaczęło go bronić i kibicować mu w dalszych poczynaniach, a niektórzy podtrzymywali, że Baron manipuluje swoimi widzami. Można teraz powiedzieć, że ani jedna, ani druga strona nie ma już wpływu na to, co influencer zrobi dalej - ma on bowiem plecy w postaci członków projektu GOATS, który wznowił swoją działalność, ale też, jak się okazuje, federacji Fame MMA, która przecież jeszcze niedawno wyrzekła się swojego włodarza po Pandora Gate.