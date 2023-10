Konopskyy staje po stronie Boxdela. To konsekwencje filmu Wardęgi

Podziękowania otrzymał także sam Konopskyy, który w swoim filmie podkreślił, że Boxdel nie doprowadził do spotkania w realnym życiu i "dostał niewspółmierny hejt w tej aferze". Dodał, że ludzie mają największy żal do byłego włodarza FAME MMA o to, że przez tyle lat posiadał informacje na temat poczynań swoich kolegów z branży, a mimo to tuszował sprawę. "Dziękuję, Konopskyy, że oddzieliłeś mnie od niego grubą kreską" - podsumował Boxdel.