Berlin powraca zza grobu w spin-offie "Domu z papieru". Powinien był w nim pozostać

Naczelnym problemem produkcji jest sam Berlin. Mimo tego, że kolejne odsłony stawały na rzęsach, by ocieplić jego wizerunek, pierwsze dwie odsłony nie pozostawiły wątpliwości, że gość to zwyrodnialec i niebezpieczny psychopata. By zachować spójność i względną wiarygodność w ramach świata przedstawionego, opowieść skupiona na losach brata Profesora powinna odważyć się pokazać jego nieludzkie oblicze, socjopatyczne skłonności, narcyzm i wiele innych przypadłości. Niestety, twórcy "Domu z papieru" wybrali kwiecistą, zieloną dróżkę na skróty - i postanowili uczłowieczyć tę postać.



Jasne, to nie tak, że całkowicie zapominają o pierwotnej wersji Berlina - prequel uwzględnia kwestie obsesji, toksycznych zachowań i różnych niezdrowych technik manipulacji czy uwodzenia. Niestety, uwielbienie fanów (które bardziej niż postaci dotyczy przecież Pedro Alonso) nie pozwoliło twórcom na nic więcej - co gorsza, nowa produkcja momentami staje się niemal laurką. Niemal cały czas serial zdaje się nagradzać Berlina, nieustannie sugerując, że facet to geniusz - i to mimo tego, że cały ten portret kłóci się z tłem fabularnym. Festiwal głupot, niekonsekwencji i lekkomyślności tytułowej postaci przypomina, że mamy do czynienia z klasycznym hiszpańskim miksem heist movie z typową telenowelą, w której niespodzianki liczą się bardziej niż logika.